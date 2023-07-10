2024大選選情備受各界關注，民眾黨總統參選人柯文哲昨（9）日宣布若他當選總統，會由國會最大黨來推薦行政院長人選。對此，媒體人黃揚明認為，柯文哲的危機正要來臨，因為他的上述主張，恐會讓希望政黨輪替、而將希望放在他身上的選民產生猶豫。

柯文哲昨在網路節目《董事長開講》粉絲見面會表示，由於民眾黨在明年大選後取得的席次可能只有10幾席，若是他當選總統，為了維持政局穩定，不排除與藍綠兩黨合作，行政院長由國會最大黨來推薦。

黃揚明今在臉書發文表示，柯文哲「國會最大黨推薦閣揆」的規劃，符合維持政治穩定的邏輯，但若在沒有任何一黨過半的狀況下，民進黨成為國會最大黨，而柯到時候也接受了民進黨推薦的人選，那麼現在渴望政黨輪替，而將希望投射到他身上的選民，是否會因此猶豫？

黃揚明指出，聯合政府是柯文哲的主要政見，如何組成當然是他論述的重中之重，在民眾黨不可能獲得國會多數席次的前提下，若柯想被視為在野陣營的共主，如何取得平衡，會是他維持支持度的重要關鍵議題，如果柯沒能說服對他有期待、又反對民進黨的選民，那麼他的支持度勢必會碰到瓶頸，甚至開始掉落。