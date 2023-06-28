民眾黨主席、2024總統大選參選人柯文哲26日上午接受媒體人黃暐瀚專訪，透露已經有針對聯合政府團隊的各首長人選在研究，除了已想好要找誰當行政院長外，更當場邀黃出任NCC委員，讓黃大笑出聲。而最近有一份最新的民調指出，對於柯文哲鬆口說行政院長人選已經想好了，有49％的民眾認為是前內政部長「李鴻源」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》27日對於「柯文哲提倡聯合政府，鬆口說行政院長人選已經想好了，你覺得會是誰呢？」進行了網路民調，截至28日22時，已有1.4萬人進行投票，有13％的民眾認為是「郭台銘」、有49％的民眾認為是「李鴻源」、有29％的民眾認為是「韓國瑜」，另有9％的民眾認為是「其他人」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示，「李鴻源部長，專業、認真、務實，跟柯文哲蠻相近的，是個不可多得的人才」、「喜歡李鴻源部長，真正認真做事的專業人士」、「柯的用人之處就是認真工作，台灣沒時間再耗在藍綠的惡鬥之下，只要是認真工作的人才，我相信柯在藍綠也間的人才也會用」、「看過李受訪，他的治水理念可謂是十年樹木百年樹人，是長期規劃的」、「李鴻源教授是人才，一定要推薦他」、「李教授很棒，有實務經驗、有工程專業背景」。