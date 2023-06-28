2024總統大選打得火熱，國民黨參選人侯友宜今(28日)宣布國安會前秘書長「金小刀」金溥聰擔任競總執行長，外界也關注能否在國民黨全代會(7/23)之前扭轉暫居第三名的頹勢。前立委郭正亮指出，民眾黨參選人柯文哲在7月9、16日分別有見面會與凱道遊行，「侯友宜在7月23日之前，要衝到第二是有難度的」，就看金溥聰怎麼破這個局。

前立委郭正亮今在網路節目《下班瀚你聊》中指出，現在距離7月23日的全代會還有5周，金溥聰的職位就已經浮上台面，那侯友宜的階段性目標，就是要在7月23日全代會前把民調拉回第2名；而柯文哲要與民進黨參選人賴清德爭第一，策略首先就是持續領先侯友宜、穩住第二名，再來是搶中間淺綠的票，等與侯之間的差距拉大，12月就喊出棄保、不能讓民進黨繼續執政。

節目中談到，網紅「館長」陳之漢等人將在7月16日以「司法正義」、「居住正義」為主題，在凱道舉辦遊行，也邀請三位總統候選人參加。郭正亮認為，柯文哲會去、侯友宜不一定，賴清德不可能，因為居住正義的問題侯不好處理、台上批評的是蔡政府的政策，「這個行動一定會被人家定義是挺柯的票，去的大部分還是民眾黨」，這會幫到柯文哲，兩個議題老百姓都很有感覺；且美麗島電子報董事長吳子嘉在7月9日將舉辦「董事長開講粉絲見面會 台北場」，也就是幫柯文哲辦的見面會。

郭正亮直言，「侯友宜在7月23日之前，要衝到第二是有難度的」，7月23日之前，柯文哲每個禮拜都有高潮，不希望聲勢被侯友宜超過，「這種東西柯文哲比傳統侯陣營厲害，金小刀來我不知道」，就看金溥聰怎麼破這個局，若到全代會召開時民調仍敬陪末座，黨內就會出現「金小刀生鏽、侯友宜沒救」的雜音。