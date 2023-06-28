新北幼兒園餵藥案，中正一警分局要約詢民進黨主席賴清德，對此，新北市長侯友宜表示，民進黨不斷用假訊息、政策操作的方式，造成家長跟老師間的衝突與對立，讓兩者失去彼此的互信，賴清德身為政黨的領袖，應該誠實面對真相、負起責任。而最近有一份最新的民調指出，對於警方將傳喚賴清德到案說明，是否會提升侯友宜的支持度，有61％的民眾認為「會」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》27日對於「侯友宜團隊提告民進黨賴清德和政治人物散播假消息！警方將傳喚賴清德到案說明！你覺得這會提升侯友宜支持度嗎？」進行了網路民調，截至27日23時，已有2500人進行投票，有61％的民眾認為「會」、有39％的民眾認為「不會」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示，「唯一支持會做事的侯友宜，加油，大家一起下架綠色」、「唯一支持侯友宜」、「至少還清白了」、「侯友宜加油」、「就算會傳喚賴清德到庭，有也只是演戲而已」、「以後要第一時間就還擊」。