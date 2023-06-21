民眾黨總統參選人柯文哲的民調，呈現往上爬升的趨勢。前民進黨主席郭正亮透露，民進黨現在有一種聲音，認為要回來打柯文哲，但打柯不一定會得分。現在民進黨已經開始用政見支票，要幫自己加分，因為民進黨29歲以下的年輕票跌到17%，也不知道怎麼辦。

郭正亮21日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲現在愈來愈綠，他要去吃賴清德的票，未來柯文哲一定會去打「民進黨已經失去初心」，稱他自己更清廉、勤政、愛鄉土，以這樣的方式去蹭淺綠的票，至於深綠票，他也蹭不到；而藍營這邊，柯文哲已經蹭得差不多了，他就會開始轉。

郭正亮指出，民進黨未來也要面臨挑戰，民進黨現在有一種聲音，認為要回來打柯文哲。不過，郭正亮認為，打柯

比打侯友宜難度高很多，因為柯文哲就是鯊魚，太靈活了 ，因此打柯不一定會得分，可是卻發現打侯打得太低，所以民進黨現在也不知道怎麼辦。

民進黨點出，現在民進黨已經開始用政見支票，要幫自己加分，因為民進黨29歲以下的年輕票跌到17%，也不知道怎麼辦，所以民進黨只好用執政優勢把它拉上來。