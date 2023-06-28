國民黨總統參選人侯友宜今（28）日親自公布競選辦公室最新人事，由前國安會祕書長金溥聰擔任競辦執行長，立院國民黨總召曾銘宗任組織部門召集人，副召由前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池擔任。前立委郭正亮表示，侯友宜做為國民黨的總統候選人，應該要繼承前總統馬英九執政八年的東西，而未來最大的問題就是「侯友宜要好好當一個演員，配合導演、製片好好演出，要做一個好演員，不要有太多自己的想法，你要相信你過去的競選是不對的，不然民調怎麼會第三呢？」

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，重點是把侯友宜的公務員團隊迅速轉化為作戰團隊，金小刀在文宣上蠻厲害的、快準狠，但最重要還是侯友宜個人要配合，「演員要配合導演演出」。

「親自拜託並不等於你能夠萬事配合」，郭正亮認為，接下來要訓練侯友宜成為能夠一、兩分鐘回答有哏，能夠講出金句、要下標題，以及節奏、選題、該出手就出手，「金小刀去就是要從根本改造侯友宜」，讓他講話更直接講重點、更快回應，能夠講出一些明確的東西，像是兩岸論述、核能都要有正面表述。

郭指出，民眾黨主席柯文哲已經步步進逼到很多敏感議題，但提到的議題都是國民黨的主張，侯友宜應該要回到主線說歡迎柯文哲跟進，「這樣你才是代表國民黨的候選人，你應該要繼承馬英九執政八年的東西」，他要學的東西基本上是全面性的，因為總統選舉不是比政績的選舉，而是選政策、路線、價值的選舉，一定要非常旗幟鮮明的對照出與民進黨有什麼不同。

郭正亮直言，金溥聰很有輔選經驗，「未來最大的問題，就是侯友宜要好好當一個演員，配合導演、製片好好演出，要做一個好演員，不要有太多自己的想法，你要相信你過去的競選是不對的，不然民調怎麼會第三呢？」現在金溥聰、謝龍介和北市府市政顧問陳國君都要進去幫忙，侯友宜應該要好好聽這些人的意見。