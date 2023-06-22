金門「現代恩主公」胡璉將軍逝世46週年紀念日，金門各界齊聚「伯玉亭」舉行紀念追思典禮。(于家麒攝)

紀念追思典禮由縣長陳福海(前左二)與金防部指揮官陳忠文中將(前右二)共同主祭，場面莊嚴肅穆。(于家麒攝)

今(22)日是有金門「現代恩主公」尊稱的胡璉將軍逝世46週年紀念日，一早地區軍政各界齊聚「伯玉亭」舉行紀念追思典禮，由縣長陳福海與金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，場面莊嚴肅穆；隨後並在莒光樓舉行「胡璉將軍白玉雕像捐贈儀式」，由胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍，捐贈白玉雕像給金門縣政府，象徵對這位一代名將卓越貢獻的永恆紀念。

胡璉將軍，字伯玉，陝西省華縣人，黃埔軍校第4期畢業，歷經北伐、兩次國共戰爭、對日抗戰、古寧頭大戰與823砲戰等戰役，也是金防部的首任司令官，在其主政金門時期，致力於推動各項民生建設，包括積極辦學、廣植樹木、舖設馬路、興修水利、鼓勵農民種植高粱以換取大米，設置金門酒廠等，奠定金門現代化基石。

胡璉將軍孫兒胡敏越解說兒時與祖父於金門時的照片。(于家麒攝)

胡璉將軍孫兒胡敏越(中)向縣長陳福海(右)與金防部指揮官陳忠文中將(左)解說兒時與祖父於金門時的照片。(于家麒攝)

為緬懷這位金門「現代恩主公」逝世46周年，今日上午一早包括縣府各局處首長、國軍官兵代表、精忠衛隊，以及由胡璉將軍孫女胡敏珍帶領的「胡璉將軍和平公益促進會」等各界代表，齊聚金城「伯玉亭」舉行紀念追思典禮，由縣長陳福海與金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，以感念胡璉將軍對金門在軍事與民生建設上的偉大貢獻。

胡璉將軍和平公益促進會於莒光樓辦理「胡璉將軍白玉雕像捐贈儀式」。(于家麒攝)

「胡璉將軍白玉雕像」揭幕後，金門縣長陳福海(右三)雙手合十向雕像鞠躬致意。(于家麒攝)

縣長陳福海表示，胡璉將軍是金門鄉親最感念的一位偉大將領，對地區的貢獻卓著不僅在軍事防護上堅定金門做為保衛台澎金馬的堡壘，更讓人感念的是他在金門興辦教育、公共建設及對產業的輔導，同時創立金門酒廠，更是讓後代金門人到今天都還受到胡璉各項建設的庇蔭。

追思典禮結束後，胡璉將軍和平公益促進會更於莒光樓辦理「胡璉將軍白玉雕像捐贈儀式」，由理事長胡敏珍捐贈以胡璉將軍擔任陸軍副司令時期照片構圖打造而成的白玉雕像給金門縣政府，縣長陳福海也親自到場代表接受並致贈感謝狀，隨後在眾來賓的共同揭幕下，這座高約61公分，寬約56公分的「胡璉將軍白玉雕像」即起正式於莒光樓3樓展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。