今(22)日是有金門「現代恩主公」尊稱的胡璉將軍逝世46週年紀念日，一早地區軍政各界齊聚「伯玉亭」舉行紀念追思典禮，由縣長陳福海與金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，場面莊嚴肅穆；隨後並在莒光樓舉行「胡璉將軍白玉雕像捐贈儀式」，由胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍，捐贈白玉雕像給金門縣政府，象徵對這位一代名將卓越貢獻的永恆紀念。
胡璉將軍，字伯玉，陝西省華縣人，黃埔軍校第4期畢業，歷經北伐、兩次國共戰爭、對日抗戰、古寧頭大戰與823砲戰等戰役，也是金防部的首任司令官，在其主政金門時期，致力於推動各項民生建設，包括積極辦學、廣植樹木、舖設馬路、興修水利、鼓勵農民種植高粱以換取大米，設置金門酒廠等，奠定金門現代化基石。
為緬懷這位金門「現代恩主公」逝世46周年，今日上午一早包括縣府各局處首長、國軍官兵代表、精忠衛隊，以及由胡璉將軍孫女胡敏珍帶領的「胡璉將軍和平公益促進會」等各界代表，齊聚金城「伯玉亭」舉行紀念追思典禮，由縣長陳福海與金防部指揮官陳忠文中將共同主祭，以感念胡璉將軍對金門在軍事與民生建設上的偉大貢獻。
縣長陳福海表示，胡璉將軍是金門鄉親最感念的一位偉大將領，對地區的貢獻卓著不僅在軍事防護上堅定金門做為保衛台澎金馬的堡壘，更讓人感念的是他在金門興辦教育、公共建設及對產業的輔導，同時創立金門酒廠，更是讓後代金門人到今天都還受到胡璉各項建設的庇蔭。
追思典禮結束後，胡璉將軍和平公益促進會更於莒光樓辦理「胡璉將軍白玉雕像捐贈儀式」，由理事長胡敏珍捐贈以胡璉將軍擔任陸軍副司令時期照片構圖打造而成的白玉雕像給金門縣政府，縣長陳福海也親自到場代表接受並致贈感謝狀，隨後在眾來賓的共同揭幕下，這座高約61公分，寬約56公分的「胡璉將軍白玉雕像」即起正式於莒光樓3樓展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。