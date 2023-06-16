女星鄭靚歆以《我愛黑澀會》出道，上個月答應與愛情長跑多年的德國女友Aky求婚，並於本月今13日登記結婚，獲得網友滿滿祝福，本是喜事一樁，但身為母親的57歲美魔女胡文英卻收到許多辱罵訊息，讓她氣到直接反擊酸民。

鄭靚歆日前跟女友Aky到戶政事務所登記結婚，母親胡文英開心表示：「我的寶貝結婚了，多了一個女兒真好！我送給他們18K金的項鏈，作為結婚禮物，希望他們的愛情像純金一樣經得起考驗」，未料事後卻收到許多酸民辱罵訊息，內容包括「上梁不正下梁歪，有其母必有其女」、「妳玩男人吃小鮮肉，妳女兒玩女人」、「人類要開始滅絕了」等內容。

胡文英指出已經是2023年，希望所有人思維能跟著成長，接著強調：「只要兩人是相愛的，管他是同性還是異性；只要兩人是相愛的，管他年齡的差距；只要兩人是相愛的，關你們什麼事」，接著怒斥酸民都是「住海邊的人」，對此，網友紛紛留言力挺：「不要理那些酸民，現在妳們都很幸福」、「有這麼開明的媽媽真棒」、「做自己就對了，開心就好」。

鄭靚歆先前出櫃曬認愛後，遭反同人士怒嗆是傷風敗俗，更直指「同性戀是一種病，得去看醫生」，對此，胡文英難掩怒火反擊：「你們憑什麼插足別人的人生」，認為這些人接不上世界軌道，只會一昧指責別人，忍不住感嘆：「替你們的人生感到悲哀」，接著強調：「我絕對會第一時間站出來保護她，捍衛我的寶貝」，宣示力挺女兒到底的決心。