民進黨立委鄭運鵬今引述媒體報導，表示民眾黨總統參選人柯文哲2016年剛擔任台北市長一年半，曾在「台大醫訊」第15刊上透露「中國那方面一直要他選（總統）」，並酸「醫生的白袍早就被迷湯潑到」。柯文哲對此解釋，這是陸方在雙城論壇問他是否會去選總統，卻被無限上綱成「大陸希望他選」。

柯文哲說，選舉到了，一定會有很多這種抹黑、抹紅的宣傳，讓他覺得很困擾，而他特別去查，這是2016年9月台大醫訊的訪問。

柯文哲解釋，事實上是過去他辦雙城論壇時，跟大陸之間一定有溝通，而對方會一直問他，以前的台北市長都會選總統，那他會不會去選總統？而他也是很客氣地回應，現在在當市長，不會去選總統。

柯文哲嘆，故事就是這樣，很客氣、很正常地交談，卻被無限上綱成「大陸希望他選」，這個他就沒辦法了。

民眾黨發言人楊寶楨也在鄭運鵬臉書的留言區表示，鄭委員別再見獵心喜、認知作戰。當時是因為雙城論壇對方好奇柯未來有沒有要選總統，很單純的交談而已。

楊寶楨也酸，比較擔心想跟習近平吃晚餐的賴副總統，到底心向著哪邊？