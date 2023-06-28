民眾黨總統參選人柯文哲近日拋出重啟服貿議題，昨日也在臉書上自清是反黑箱不是反服貿，他認為當年台灣人民反對的是「鴨霸」政權，並指出30秒將法案送院會以及在青島東路將已無力反抗的人民打的頭破血流；而此段話被演員柯宇綸點破表示，是在行政院外面，怎麼會是青島東路，比較積極或急躁的就往忠孝東路方向過去了，中山北路、北平東路、忠孝東路和天津街4條路講還講錯。

此外，曾擔任柯文哲資深攝影官潘俊霖也在臉書上指出，把學生打到頭破血流的不是在青島東路而是在行政院，當年鎮暴部隊開到青島東路前，是蔡易餘跟張益贍把我們這些人擋下，那一晚你沒有出現，請不要消費學生為民主的貢獻。

對此，民進黨立委洪申翰表示，當年他也有守在青島東路，行政院的事件裡，有遭受到警方暴力鎮壓，確實現在很多人質疑柯文哲當年來到太陽花學運現場只秀了一下，就去參與宗教遶境，柯文哲善於短期參與、短期獲利，和收割各種當下的社會輿情氛圍，即便他收割了，但他需要藍營支持者，他依然可以把你用過就丟，只是把你當作他往上爬升的工具，這就是柯文哲的本性。

民進黨立委莊瑞雄指出，他倒寧願相信柯文哲當年站出來，是跟我們志同道合，只是柯文哲變了，為什麼變了，因為他要選總統，綠營的票他沒辦法拿到，當然往藍軍猛挖。