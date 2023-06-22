不少人在黃子佼事件後，認為炎亞綸是演藝圈清流，未料事隔一天火就燒到炎身上，讓原PO疑惑怎麼一堆人刪留言。(圖／Dcard)

台灣性騷風波，從政界燒到演藝圈，如今遍地烽火。就有網友19日發文問「誰是演藝圈清流」，當時一堆女粉絲狂刷整排「炎亞綸」，未料隔日就爆出炎亞綸劈腿、偷拍風暴，有網友回去找文章發現，女粉們都悄悄刪除留言，讓他哭笑不得。

炎亞綸遭「抖音男神」耀樂控訴劈腿、偷拍與性侵，21日召開記者會時，又無預警遭炎「踢館」，當場崩潰，如今炎亞綸幾乎丟光代言，也被撤銷十大傑出青年資格。

炎亞綸臉書仍有許多粉絲持續湧入加油打氣，痛批耀樂。(圖／炎亞綸臉書)

記者會事件後，許多粉絲仍深信炎亞綸是無辜的。(圖／炎亞綸臉書)

網友19日在Dcard發文，在黃子佼事件爆發後詢問「演藝圈好好人先生還剩誰」，他自己認為是修杰楷和李李仁，更揶揄如果這兩人也淪陷，那成龍根本就變成先知。

文章貼出引起討論，不少人紛紛回答：「金城武」、「劉德華」、「蕭煌奇吧，根本BUG」、「我推韋禮安」、「劉在錫，雖然不是台灣的」、「五月天啊」、「青峰和坤達」、「怎麼沒人提溫昇豪」、「王中平，小三是他的花草樹木」、「王中平，戲裡戲外都老實到不行」。

還有許多女粉留言認為是炎亞綸，未料事隔一天，炎亞綸風波就炸開，不少人急忙刪除留言，還讓原PO疑惑「我記得看到一堆炎亞綸的，怎麼幾乎都消失了」，打趣說希望這篇文章不要變成預言文。少數沒刪除留言的女網友則自嘲「我是烏鴉嘴」、「我這張嘴，看來該想想接下來要點名誰了」，但炎亞綸臉書仍有大批女粉繼續留言力挺：「對方只是想蹭」、「無論如何挺你到底」、「你很好，沒事的」。

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