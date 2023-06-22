俗話說「職業不分貴賤」。一名香港計程車司機分享，日前有一名爸爸在車上不停數落兒子不知上進，「你還是不要讀書了，去開計程車」，還酸計程車司機是體力活、社會底層，賺得錢不夠付醫藥費，未料一問司機的月收入卻當場傻眼，每個月收入高達5萬元港幣（約新台幣19萬元），而一旁的兒子還補刀，笑說爸爸的收入低於計程車司機。

有香港計程車司機在臉書社團《計程車司機資訊網Taxi》發文表示，日前有一家三口來搭車，目的地是某間豪宅，途中爸爸不斷碎念兒子不懂事、不上進，已經20多歲了一點成績也沒有，開酸：「你還是不要讀書了，去開計程車！」但兒子隨即反問：「開計程車很丟人嗎？」

爸爸說：「你是不是要做社會底層才開心？」認為計程車司機一天工作10多個小時，賺得錢不多又一累積身病痛，薪水拿去付醫藥費都不夠，「不信你問司機！有得選擇誰會開計程車不坐辦公室？」，爸爸直問司機每個月收入有多少錢。

原PO回應，月收入大概有18萬元港幣（約新台幣70萬元），其中大部分是收租的收入，開計程車最多一個月能賺5萬元港幣（約新台幣19萬元），年薪加起來大概250萬元港幣（約新台幣980萬元），原PO說：「不過跟你比應該差很多，所以不好意思說」。

父子倆聽完相當震驚，兒子還洩漏爸爸的年薪不到港幣50萬元（約新台幣190萬元）。原PO則說，計程車司機月收入7萬港幣（約新台幣27萬元）大有人在，「我也不敢跟別人說自己賺多少」，而自己從小到大都是做這份工作，家裡很多計程車擺著沒人開，若不開計程車，還真的不知道要做什麼工作。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「其實開計程車未必代表窮，有認識村長家裡養馬也開計程車」、「車子是自己的話，其實月賺5萬港幣真的很簡單」、「這故事告訴我們不要狗眼看人低」。不過，也有網友質疑這是一篇創作文，直說「太會吹牛」、「打長篇故事自娛」，但其實仔細一看就會發現，原PO在貼文底下有特地標註，「我吹牛吹到你懷疑人生」。