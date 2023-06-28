上任近一年的香港特首李家超接受央視訪問時稱，海外有一些國家對中國並不友善，民間有人針對香港和國家的發展做「破壞工作」，不希望香港一國兩制取得成功，強調特別需要警惕「破壞力量」經常在犯法紅線下做的「軟對抗」。

央視昨日播出對李家超的專訪。李家超說，過去一年工作的意義重大，感受到工作繁重，不能怠慢，需要積極的同時也要謹慎，因每一個決定都可能會影響700多萬名香港市民，認為考慮措施政策時要聽意見，確保能呼應市民要求。

香港《信報》引述李家超稱，香港最近情況不錯，看到市民比過去更開心、更有希望，而訪港旅客上升，通關以來首5個月已突破1000萬旅客大關。

李家超提到，海外有一些國家對中國並不友善，民間有人針對香港和國家的發展做「破壞工」作，不希望香港一國兩制取得成功，強調特別需要警惕「破壞力量」經常在犯法紅線下做的「軟對抗」。

對於香港市民特別關心的房屋及土地問題，他表示，對比深圳及上海等城市，香港市民平均居住面積少三至五成，自己上任後頒布「封頂」和「封底」的新措施，包括提出縮短公屋上樓輪候時間和推出簡約公屋等「封頂」措施，也「封底」要求不可興建面積少於26平方公尺的單位。

李家超稱，香港經過3年疫情影響及3年「黑暴」所帶來的時間浪費，強調要追回時間和成果，要追回在世界上的競爭力及排名，希望用最少時間，追回最大的回報。