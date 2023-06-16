一名女網友日前在網路上指控，她入住租屋處不到1個月，遭年邁老房東性侵，她稱當天上完大夜班很疲倦，房東突然問她能否當對方的炮友，還說每次給3千，她遭侵犯後選擇PO文公開完整過程並報警；不過其他網友發現，她事發當下並非反抗拒絕，遭性侵後還拍照上傳IG，甚至收下錢、未報警，紛紛質疑原PO文章真實性。

該女網友在Dcard發文自述過程，她14日上夜班回到租屋處，房東先是緊靠著她問身高，接著突然問她能否在一起，接著就抱住她並摸胸部，房東接著說離婚這幾年都有固定炮友，每次都會給對方3千，對方如果結婚還會給20萬分手費，並約她當新炮友，當下還直接拉她去開房，後來改成在自家房間，她因為下班後沒有多餘體力反抗，遭對方得逞。

該女網友說租屋處裝滿監視器，房東也常常直接闖進她房間，她因此不敢直接報警，而是PO在IG的動態向朋友求救，還解釋當時收下3千是打算藉此留下證據提告，「後來房東又爬上來一樣不敲門進來我房間，又把我壓在床上跟我說明天下班他還要」，後來原PO決定驗傷報警，15日她的家人已把她的物品從租屋處班離，房東的家人卻否認性侵一事，還要告她誹謗、妨礙名譽。

不少網友認為原PO遭性侵當下的反應、處理相當詭異，留言「為什麼被性侵還有心情可以發限動」、「不拒絕、不鎖門、不反抗、收錢、發摯友限時，以上，我真的不知道該講甚麼」、「怎麼感覺是半推半就 你這個限時打的字真的好奇怪 完全不像被…」、「房東是垃圾，可是自拍發限動是什麼操作」。