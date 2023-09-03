女星梁云菲（Nana）有著「國光女神」的別稱，擁有甜美臉蛋、火辣身材的她，平時除了忙碌在事業上外，也頻頻透過社群分享生活大小事，近期適逢「海葵」颱風接近，她也在社群上一連分享多則在綠島家中的情況。

隨著今年第11號中度颱風「海葵」已於下午3時登陸台東，各地天氣開始受到颱風影響。其中，梁云菲也在IG上以限時動態的形式分享綠島今日受颱風影響的情況，從畫面中可見，綠島稍早前受到強風、豪雨侵襲，她往窗外看去，還有不少物品在路上被風吹著走，「剛才已經有人的屋頂被吹走，希望大家都可以平安。」

梁云菲也一併透露家中4樓的門「差點被吹走」，讓她嚇得連忙與友人一同伸手抵住，而幾人也急忙動起頭腦，試圖讓門能夠應對如此大的風勢，「一開始拿了繩子說要把門綁起來，一打開門傻眼，這是我這輩子看過最誇張的颱風。」此外，也提及家中的屋頂飛走一塊，補充表示：「而且還沒到颱風最強的時候，這只是剛開始。」

梁云菲曝光綠島受「海葵」颱風的影響情況。(圖／翻攝自梁云菲IG@ nanaliangbadgal)

事實上，「海葵」颱風來勢洶洶，除了打破1472天無颱風登陸記錄外，也帶來不小的風雨，稍早前還有身在綠島的民眾在臉書發文，指出綠島有一間民宿不敵10級以上強風，2樓的木造房子被吹飛，「僅殘留部分骨架。」顯見海葵颱風的破壞力驚人。