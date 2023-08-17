不少飼主都會將寵物當家人疼愛，一名網友表示，他買了好市多的千元牛排，特地留2塊「給狗子當零嘴」，貼文一出，引發許多飼主共鳴，有人表示也會煎牛排寵物吃，有人則是將牛肋條烘乾，還有人因為愛犬吃牛肉會拉肚子，只好改吃雞肉或鯛魚，讓其他網友看了好羨慕，直說這款牛排平時都捨不得買來自己吃，大嘆：「我連狗都不如」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前去新莊好市多買了美國特選嫩肩里肌真空包裝，總重量約3公斤，要價1222元，他將這些肉切開後分裝、冷凍，留下其中2片切丁，用食物乾燥機烘乾給愛犬當零食。

貼文曝光後，讓許多網友覺得羨慕，覺得原PO的愛犬真的很幸福，直說：「我連狗都不如」、「你家狗都吃得比我好」、「請問還有缺狗嗎」、「真的好狗命」、「這我都捨不得買來吃」、「原來我老公都在吃狗子的零嘴」。

不過，貼文也意外引發許多寵物飼主的共鳴，紛紛分享平時為毛小孩準備零食的作法，「我都直接水煮給狗子吃，不然就乾煎」、「我買雞胸肉加紅蘿蔔、高麗菜，有時加花椰菜，打成泥，用擠花袋做成肉條」、「我家是雞胸肉切片烘乾，真空密封成一袋一袋當零食」、「烘雞軟骨牠們很愛，我以前也是烘牛肉片、牛肋條」、「我家吃牛肉會拉肚子，因為油脂比較多，現在以雞鴨和鯛魚為主」。