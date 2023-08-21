大陸海關總署公布台灣芒果暫停輸入大陸，原因為檢獲大洋臀紋粉蚧病蟲害，大陸國台辦表示，今(21)日起已暫停台灣芒果輸入大陸。農業部表示，近5年被檢出介殼蟲比例僅千分之0.5，大陸用高強度的暫停輸入方式不符合國際貿易規範，也因為芒果屬於內需果項，研判對相關農民影響並不大。

農業部副部長陳駿季表示，大陸在今年6月5日和8月3日各別通報我方有檢出介殼蟲，後來我方立即啟動相關回溯調查，也分別在7月4日和8月17日回報大陸改善措施，但陸方皆無相關回應，很遺憾今早仍宣布全面暫停輸入。

陳駿季表示，從介殼蟲被檢出比例來看，2018年-2022年完全沒有正式通報，也就是沒有被檢出，只有今年2批被檢出，過去5年5689批有2批被檢出，比例僅為千分之0.5，低檢出比例卻用這麼高強度手段暫停輸入並不符合貿易規範。

根據食品安全檢驗與動植物防疫檢疫(SPS)規範，訂定檢疫保護水準時，應盡量降低對貿易衝擊的影響，國際對介殼蟲檢疫有不同作為，例如燻蒸等，但不會是直接暫停輸入。

陳駿季指出，國內今年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量占總產量2.2%，其中外銷中國大陸938公噸，僅占產量約0.5%，顯示芒果屬於內需型水果，而台灣芒果外銷市場並沒有集中單一中國大陸市場，日韓外銷值為前2名，研判對我芒果產業衝擊並不大。

陳駿季說，整個芒果產季已經到尾聲，以農業部立場，未來政策仍以優良農產品推往高端市場，芒果近年外銷日韓都有成長，日本約700噸，韓國約600噸，和大陸1000多公噸相比差不了多少，農業部將持續透過雙邊管道呼籲中國大陸儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷陸。