國安局前局長陳明通在台大國發所任教期間，指導新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦碩士論文，先後被認定抄襲，學位遭撤銷，陳明通也被檢舉違反學術倫理，但未達解聘程度。校方近日已將其退休案送教育部審議，教育部今(29)日回應，已接續辦理此退休案，並於6月19日函復學校。

台大校長陳文章昨(28)日深夜首度透過媒體對外說明，並強調自己是以教師身分表態，認為陳明通毀損台大聲譽，應公開道歉，至於審定報告的部分，則沒有爭議，是否公開已不重要。

至於陳明通出面為林智堅喊冤，強調將持續為其平反，陳文章認為，既然兩位指導學生面對學位被撤銷都沒有再採取後續申訴，陳明通擔任其指導教授，應該主動出面向大眾與社會公開道歉。

另外，受限於《教師法》規定，教師必須涉及叛國、貪污、性侵、霸凌等罪名才會被大學解聘，對於陳明通最終未被台大解聘，引發外界關注，陳文章說，他了解這起事件對台大校譽傷害非常嚴重，最後只能這樣處理，感到非常遺憾，為此呼籲教育部修法《教師法》，論文指導責任納入其中。

外界好奇陳明通退休案已送達教育部，教育部做法為何？教育部回應，有關陳明通教授退休案，因台大已就其學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理其退休案，並於6月19日函復學校。