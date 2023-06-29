陳建州（黑人）27日被大牙（周宜霈）在臉書發千字文指控性騷擾，「微風女神」郭源元昨（28日）也透露曾被陳建州2度性騷，甚至邀請到家中、喝威士忌等。范瑋琪今（29日）稍早發聲明捍衛丈夫，並表示陳建州滴酒不沾。曾在《我愛黑澀會》爆料被陳建州在聚餐親吻的Makiyo（川島茉樹代），稍早也表示每次聚餐時，喝酒都是姐妹們，不是陳建州。

Makiyo說，「范范姐姐剛在我直播時打給我，請我幫黑人哥哥澄清他不會喝酒，我那時在節目說的應該是我們姐妹喝酒」，她也提到婚後因為顧小孩比較忙，就鮮少跟陳建州、范瑋琪夫妻聯絡。

她表示這幾日看到新聞很震驚，「因為我們都不是當事人，不知道如何回應，還是要請黑人哥哥出來面對、解釋清楚比較好」。

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