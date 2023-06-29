「黑人」陳建州連日遭大牙（周宜霈）和微風女神郭源元揭露，曾對她們性騷擾，陳建州和范瑋琪已對大牙提出民事訴訟，且求償1000萬元還要求刊登道歉啟事，另外針對郭源元指控則稱莫須有。范瑋琪今（29）日稍早也發聲護陳建州，強調他滴酒不沾，相信丈夫是正直的人，但隨後遭網友挖出Makiyo曾在節目上爆料陳建州會趁酒後亂親女性友人，立刻打臉。

郭源元昨（28）日晚間揭露陳建州在范瑋琪孕期時，曾把她帶回家毛手毛腳，幸好她順利脫逃才沒有被得逞；對此，陳建州透過經紀人強調，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」而范瑋琪也在今日稍早回應，直言在她2014年懷孕時，都在家安胎，其中5次出門陳建州都陪同，更不可能帶女生回家。

Makiyo過去上《我愛黑澀會》時，爆料陳建州會趁酒後亂親女性友人。（圖／摘自YouTube）

范瑋琪也表示，「從小到大認識黑人（陳建州）的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒」，她深信丈夫為人正直，還強調會全力守護家庭。不過，網友卻不買帳，秒翻出Makiyo當年上《我愛黑澀會》時的片段，提及陳建州會趁酒後亂親女性友人。根據《三立新聞網》報導，Makiyo被問到之前節目上的爆料，她表示閨密們都把陳建州當姊妹，所以被親才不認為是被性騷擾。

范瑋琪聲明全文：

我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。

回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步 7000 步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就佳舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。

我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。

范瑋琪稍早發聲明為陳建州緩頰。（圖／摘自fanfan IG）

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