「戲劇男神」謝佳見6月初才結束舞台劇《同學會！同鞋~》台中巡演，今日再度現身台中，擔任英國舒適鞋品牌一日店長，現場親自為粉絲們包裝鞋子、近距離互動合影並附上親筆簽名，超寵粉福利讓現場粉絲大排長龍，每位都想讓男神親自「服務」，謝佳見則笑稱同學會真的變成是同『鞋』會了！

謝佳見現場穿著品牌多功能運動鞋，搭配夏季休閒西裝帥氣現身，大方分享自己在炎炎夏日還能兼具休閒及時尚的穿搭技巧，並推薦粉絲今夏必敗鞋款。謝佳見表示自己私下喜歡舒服又時髦的鞋款，現場搭配多功能運動鞋，百搭的時尚灰非常符合他喜好的Smart-Casual風格，在休閒與正式之間收放自如。

謝佳見喜歡舒服又時髦的鞋款。（FitFlop提供）

談到鞋子，謝佳見自爆自己其實私下很喜歡穿涼鞋，光涼鞋就有3、4雙，都是不同的色系，用來搭配不同風格的穿著，由於穿脫方便，無論是出門遛狗、吃飯，常常涼鞋一穿就走，且涼鞋只要搭配得宜就不會有太隨便的感覺，加上台灣夏天跟馬來西亞一樣炎熱，涼鞋可讓雙腳清爽、不悶熱，絕對是夏天必備單品。

謝佳見計劃七月將回家鄉馬來西亞一趟，除了洽談其它工作外也順便回去看看家人，八月接著回台出演《同學會！同鞋~》音樂劇，希望屆時能與粉絲們於台北兩廳院再開一場大型的同學會！