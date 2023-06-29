作家王蘭芬的兒子是建中應屆畢業生，目前在補習班上課拚大學分科測驗考試，她從兒子口中得知，已錄取某大學醫學系醫師工程師組的同學還來上課，追問兒子才知，該名同學一聽到未上完的四堂課只能退100元，換算下來一堂課只值25元，認為在教室寫考卷的價值超過25元，還比較划算，當場爆氣進教室，讓她笑說「你們這些人的邏輯奇妙到我完全追不上」。

王蘭芬日前於個人臉書指出，拚大學分科測驗的兒子從補習班下課後告訴她，學測考試就已錄取某大學醫學系醫師工程師組的同學也來上課，她不解追問「他都考上了為何還回補習班上課？」

兒子表示，同學到補習班本來要辦理退費，一聽到剩下未上的四堂課只退費100元，換算下來等於一堂課只退25元，這名同學當場氣得走進教室上課，還說寫幾張考卷成本就超過25元，相對比較划算。王芬蘭聽了目瞪口呆，「你們這些人的邏輯奇妙到我完全追不上」

網友聽了也直呼，「這邏輯果然是理工科系，完全不是讀商管的腦袋」、「邏輯超乎我們的想像」、「這同學太妙了」、「不愧是理工男邏輯」。