台北市傳出公私立高中職將全面減招的消息，基隆市教育處表示，這個問題在基隆市存在已久，近幾年內基隆國立及市立高中每班人數，已自先前的38人降為目前的35人。但二信高中校長林立則指出，在基隆，減招其實杯水車薪，如何讓留住在地就學才是關鍵。

基隆市教育處長劉美蘭表示，台北市公私立高中職全面減招的消息傳出後，在基隆也引起話題，但這是政策性問題，牽涉的層面也廣，有待透過與雙北市的溝通去做出最後的決定。

劉美蘭表示，基隆市有國立、市立及私立高中，各校也都面臨招生不滿額的問題，以市立高中來說，如何發揮學校特色，產生鯰魚效應，讓就讀的學生們能夠適才適性發揮自己的長處，是目前教育處積極推動的方向。

教育處指出，近年來基隆在地就學的比例約在6成左右，另外4成的學子大多前往台北市、新北市就學，或是走向軍事院校、就業等。市立高中如安樂高中則多半可以招滿名額，暖暖高中招生也接近滿額。

就於在地就學比例一直偏低，近年來基隆市教育處也配合教育部，調降國立及市立高中的每班名額，從每班38人降為目前的35人，等於實質減招。

但對於這個議題，私立二信高中校長林立則有不同的看法，他指出在基隆市這個問題存在以久，若只是調整每班人數，或是減招，固然看來對私校有利，但其實杯水車薪，只是救急無法治本，反而可能導致反彈。

林立表示，少子化這個問題不管公私立學校都得同樣面對，不是單純的減招就能解決。以基隆來說，因為與台北市同處基北區，若加入技職體系，又有10所高中在爭取學生；如何透過政策推動，並留住基隆學子在地就學，才是最根本的問題。