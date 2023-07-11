身價5億的賴姓高中生墜樓案疑點重重，引起社會高度關注，賴母委任律師許哲維處理官司，許律師經常登上媒體向外說明案件進度，談及為何接下此案，許哲維透露，起初透過一名前輩牽線聯繫，因緣際會下才接下此案。

據《ETtoday新聞雲》報導，律師許哲維過往官司經歷豐富，曾替國際知名精品打過著作權官司，這次接下5億高中生的委任，是因為先前認識的葬儀社社長負責賴小弟的案件，社長看見賴小弟的遺體後，覺得案情不單純，便聯繫他加入此案。

許哲維說，接下受社會矚目的高中生墜樓案後，甚至有他案的委託人致電他加油打氣，稱願意延後自己的案子，只為讓他全力處理高中生墜樓案，訴訟至今受到各界許多人無償幫忙，實在非常感謝。

至於案件進度，先前中檢依殺人罪，給夏姓伴侶不起訴處分，賴母委託律師申請再議，而台中高分檢發言人主任檢察官吳萃芳今天表示，上午已收到再議案卷，並已分案由承辦檢察官初擬審查，將儘速詳細的處理，二審檢察官以書面審查為原則，若有必要，才自為偵查。