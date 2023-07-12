今年3月23日，北市內湖發生500萬元搶案，1名謝姓女子前往銀行領錢，卻遭埋伏的陳姓、莊姓等4男，持辣椒水襲擊搶錢，士林地檢署日前偵結，查出已經墜樓身亡的嘻哈樂園羅姓主唱可能是幕後主謀，依強盜罪起訴眾嫌。

起訴指出，25歲羅男（24日身亡）為某樂園主唱，獲知謝女將到銀行提領數百萬元，將情資弘仁會分子李子軒，李再找來陳、莊等人，共同策畫襲擊搶錢。

羅後來陸續告知謝女與文姓、曾姓3名提款人的外貌特徵，陳男事後駕車，沿路從中正區尾隨被害人，拍照紀下眾人形貌，決定動手前，羅還出了9萬元，讓莊等人在桃園購買1輛權利車以躲避事後查緝。

謝女當天先在南港國泰世華領了500萬，後又前往內湖第一銀行領了195萬，在謝女步行時，陳嫌等人發動襲擊，持辣椒水噴灑對方，最後強搶500萬元後逃逸。

警方經循線追查，案發當天下午4時就將陳等人逮捕，事後分析眾嫌通聯，逮捕弘仁會李男，李又將羅姓主唱的身分供出。

檢警事後前往拘提羅男，發現他在案發次日，就意外墜樓，摔落至信義區某停車場重傷身亡，士林地檢署偵結，依強盜罪起訴李子軒在內的5嫌。