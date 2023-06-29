以專輯《邊緣轉生術》入圍金曲34等最佳樂團、最佳台語專輯、最佳年度專輯、最佳專輯製作人等四大獎項的A Root同根生，雖然你對他們的名字可能不甚熟悉，但他們專輯中的故事卻是你我耳熟能詳的台灣民間故事如林投姐、虎姑婆、搶孤文化等，並以笙、柳琴、中阮等民族樂器，搭配台、客、華、英、日語等語言，衝撞出怪奇、熱鬧、音樂張力十足的歌曲，歌曲風格難以被定義的他們被掛上「奇行種」的標籤，對此他們也不反駁，笑說「我們的風格就是怪力亂神、聽了你會嗨的台灣流行音樂。」

成立於2005年的同根生，首先是以生長於宜蘭的長楊智博（笙）、林琬婷（柳琴、中阮、月琴）、鄭皓羽（大提琴、貝斯）、林喬（鋼琴）組成，後於第二張專輯加入游怡婷（主唱）與陳渝平（打擊），讓同根生從原先以笙、柳琴、中阮、月琴、鍵盤、貝斯等為主體的歌曲，增加歌詞與人聲，多種樂器的配置本身就不容易，還必須將個樂器搭配出豐富不吵雜的層次感，科班出身的團員們摸索出一個宛如學術研究的創作方法，楊智博表示「我們專輯製作前期蠻學術架構的，等專輯做完（現場）就可以玩比較不一樣的東西。」由於創作內容與台灣風俗民情、民間傳說、鬼怪故事相關，因此他們大多會先有一個慨念後，進行詞曲創作、經林喬作編曲架構後再填入各自的樂器，並透過製作人柯智豪、團員們討論，整體創作會把所有東西填到最滿、再進行刪減，如歌曲〈黑皮夫人〉就幾乎整個打掉重練過，才成為現在的模樣。

樂團同根生作品融合國樂、西洋樂，並融合台、客、中、英、日等語言講述台灣的故事，左起：陳渝平、林喬、游怡婷、林琬婷、楊智博、鄭皓羽。（攝影/石智中、服裝/BOSS）

訪問到一半，團員們突然開啟互誇模式，誇讚林橋的編曲、怡婷的作曲能力、智博的作詞能力等，但智博卻提出個開啟作詞技能的「技能前搖」（註：發出技能到技能生效前的一小段動作），原來智博一開始是請怡婷寫詞，「但他作詞就不行，她詞真的很爛。」最後自己決定動手才成了現在聽眾聽到的歌詞。聽到這麼激烈的言論，團員間也迅速開副本，打打鬧鬧一番經經紀人插手才又回到正題。

回到金曲入圍發布會的那天，早上練團時雖說好都不要看入圍發布會，但最後卻在練團結束後默契地回到自己的家追起直播，雖在當下感到十分驚訝、開心地尖叫，但卻完全沒有慶祝，且因為目前仍在準備其他作品、比賽，沒有太多時間思考。

樂團同根生團員均科班出身，音樂底蘊深厚，個性活潑的他們搞笑實力一流，不論是採訪時、現場表演都毫無冷場，左起：林喬、林琬婷、鄭皓羽、陳渝平、游怡婷、楊智博。（攝影/石智中、服裝/BOSS）

此次接受本報邀請，團員們穿上BOSS向標誌性先鋒人物致敬的Legends系列，讓團員們直呼「今天我們好潮！」穿上身的效果比預想的好，更期望可以穿著開專場等，不過提到金曲紅毯的戰袍，團員們難掩興奮，先裝乖表示「應該不會太正經」，隨後又冒出蚌殼精、蜈蚣陣、雞毛毯子、壽桃等天馬行空的答案，「畢竟我們創作都是跟台灣民俗有關，應該會跟專輯做呼應吧！」究竟，團員們會在金曲上帶給我們什麼驚喜呢，答案就在這週末的金曲頒獎典禮揭曉。

BOSS x Keith Haring塗鴉印花彈性網紗上衣，5300元。（BOSS提供/台北傳真）

BOSS x Keith Haring塗鴉印花運動長襪，700元。（BOSS提供/台北傳真）

BOSS x Keith Haring印花短袖襯衫，6600元。（BOSS提供/台北傳真）