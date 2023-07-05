台北市建築物屋齡30年以上約有20萬棟、65萬戶，台北市政府為加速都更，推出都更五箭。民進黨台北市議員許淑華表示，北市根據現有規畫進度，完成都更還要189年，應提升容積獎勵，並將周邊老舊房屋畫進都更範圍區，於社宅中設回饋機制。都更處回應，提高容積獎勵刻正研議中，

許淑華指出，根據市府現有都更規劃進度，要完成都市更新還要再等189年。北市都市更新進度緩慢，現在的政策誘因不足，根本無法吸引住戶加入，甚至有太多推力讓住戶們想要退場。

她點出，其中都更最大阻力就是容積獎勵太低，很多住戶因為都更完成後換算根本無法一坪換一坪，因此對加入都更卻步。從住宅及都市更新中心公辦都更案件來看，22件只有2件可以取得200％的容積獎勵值，如果不是在捷運周遭，最多只能有180％獎勵值而已。所以老舊社區都更的容積獎勵應該再提高，確保足夠參與誘因。

許淑華說明，接下來更應該以社會住宅為導向，加速周遭老舊社區都市更新腳步。以健康社宅來說，周圍平均屋齡40年以上就有9200戶，六張犁社宅周遭約有4600戶，三興社宅則周邊約有4000戶老舊建物。

她解釋，社會住宅興建與新住戶遷入後，重要的是促進社區再發展與社區需求的契機，周邊老舊房屋也應劃進都更範圍區，除提高容積獎勵外，在社宅中設置回饋機制，加入老年長照、幼托等公益設施，讓社會住宅不只是吸引新住戶，也同時加速都市更新進度，並於地下興建停車空間，讓路邊停車讓馬路變寬，讓城市整體有再發展的可能。

都更處回覆，針對都更誘因不足建議提高容積獎勵部分，刻正研議相關方案中。另有關社宅周邊都更部分，以廣慈社宅為例，已協助擬訂都市更新計畫並劃定都更地區，亦透過公辦都更7599專案協助周邊老舊社區更新改建。