新北市烏來區今（23）日1對50多歲的男女結伴到哈盆古道登山，傍晚回程時不慎走錯路，又遇到溪水暴漲因而受困，2人報案求助， 新北市消防局第四大隊獲報後，立即出動搜救人員前往救援，於晚間6時20分許接觸到兩位民眾，救難利用繩索涉水救援，將2人安全帶到哈盆古道登山口，確認2人未受傷僅受到驚嚇，即讓其自行離去。

第四大隊大隊長陳志瑋提醒，近日午後熱對流旺盛，容易有瞬間強降雨，如進入溪谷遊憩發現上游開始烏雲密布、水面開始混濁，水流有漸漸加速的情形，應立即離開水邊，避免溪流暴漲受困發生危險。