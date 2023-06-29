權值股部分，台積電(2330)無懼ADR下跌1.14%，今日開高震盪，漲幅約0.7%，股價最高達580元；聯電(2303)開高走低，壓回盤下小跌；聯發科(2454)走揚逾1%，站穩700元大關。

美光第三季財報優於預期，執行長梅羅特拉表示，記憶體產業低谷已經過去，帶動今記憶體族群雀躍，華邦電(2344)開高走高、勁揚逾7%，南亞科(2408)也大漲4.5%，旺宏(2337)盤中漲幅約2.5%。

AI概念股今日重新點火，緯穎(6669)早盤衝高漲停，帶動緯創(3231)也大漲逾4%，技嘉(2376)開高後陷入震盪，守住月均線位置，盤中漲幅逾2.5%；IC設計兩大AI概念股世芯-KY(3661)、創意(3443)開高走高，盤中均上揚逾3.5%。

網通族群今持續受到美國總統拜登將從基礎建設法中提撥逾420億美元(折合新台幣約1.3兆元)打造全美高速網路，題材行情持續發酵下，仲琦(2419)延續昨漲停氣勢，今爆量暴漲逾8%，中磊(5388)衝高大漲逾9%，現階段為盤面熱門當沖標的，明泰(3380)、合勤控(3704)盤中在買單拉抬下，勁揚逾6%，光聖(6442)、星通(3025)等漲幅也多落在4%~5%。

傳產股中，今鋼鐵股吸金，世紀鋼(9958)攻上漲停，春源(2010)大漲逾3.5%，其餘新光鋼(2031)、長榮鋼(2211)、中鋼構(2013)等也穩健上揚。

分析師表示，美國6月FOMC會議後，第三季繼續升息1~2碼的預期上升。市場關注周五公布的美國5月PCE及美國總統拜登28日發表的重大演說，將定調選戰的經濟政策。近期美股及台股漲多修正技術面乖離，台股跌破6月13日多方跳空缺口且小破月線，適逢半年度投信作帳，及除權息高峰，台股指數波動加劇，操作上建議可稍作休息，靜待短線止穩訊號。中長期多頭格局延續，拉回找買點，維持布局趨勢題材股，如AI及高速運算概念、光通訊、汽車零組件及電動車相關，搭配短期暑假商機的航空及遊戲。