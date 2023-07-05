周二泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.32點或0.07%，為461.3點，今日大多數時間，指數都在窄幅區間波動。

CMC市場首席分析師Michael Hewson說，在一個平靜的交易日當中，美股因國慶日休市，歐洲股市橫盤整理，幾乎看不見整體的方向。

主要央行官員正把注意力放在將通膨拉回至目標水準上，增添了全球貨幣市場的不確定性。

Equiti Capital首席總體經濟學家Stuart Cole說，美國和歐盟的資料顯示，經濟放緩的風險越來越大，聯準會和歐洲央行(ECB)持續引發市場對升息的擔憂。

Cole認為，市場會開始覺得，今年以來的股價上漲是值得的，而估值會開始走低。

澳洲央行在周二維持利率不變，但是重申了警告，認為要給物價降溫，可能需要進一步緊縮。

華爾街周二休市，交易量減少，影響了市場走勢不清楚。

歐洲的礦業股跌0.4%，主要原因是一系列疲弱經濟數據公布後，市場對中國前景感到擔憂，導致金屬價格下滑。

不過房地產股上漲了2.7%，協助讓基準指數保持在持平。而且醫療股在前一天暴跌之後，也出現反彈。

旅遊休閒股小漲0.36%。此前瑞安航空(Ryanair)在公布月度的客流量優於預期之後，提振了旅遊股的人氣。

在中國宣布對半導體生產的金屬材料進行出口管制之後，德國晶片設備商愛思強(Aixtron)下跌0.5%，報31.1歐元。