民眾在29日一早，出門運動時，在基隆市安樂區的鶯歌溪發現大批魚兒「翻肚」暴斃，基隆市環保局獲報後，上午便派員進行清理，並在現場採取水樣檢驗，初步判定應是近期連日高溫，導致水中含氧量下降，才會讓河魚暴斃。

基隆市議員秦鉦表示，他29日一早便接獲民眾反映，表示鶯歌溪發現有大量魚兒翻肚暴斃，擔心天氣炎熱會發出惡臭。秦鉦獲報後，便立即與基隆市環保局聯絡，環保局除派出清潔隊前往清理外，水質與土壤防治科也派員採樣進行水質檢驗。

秦鉦表示，每年初夏，大武崙溪及下游的鶯歌溪，都會發生魚群大量暴斃的情況。他認為市府應針對河中的魚類種類做普查，看是不是有一些不適合在此生存的魚類。

現場的清潔隊員表示，這次河魚暴斃的範圍算廣，且數量也多，預估要到下午才能清理完畢，總重量也約在20至30台斤。但如果不及時清理乾淨，以近日高溫炎熱的情況，恐怕鶯歌溪沿岸的民眾，都會飽受魚屍腐壞發臭的困擾。

經過環保局水質及土壤防治科採取水樣，初步的檢驗結果已經出爐。承辦人員表示，鶯歌溪近日的水位較平時為低，經驗驗後，採樣的水溫竟高達攝氏30度，且水中的溶氧量也遠低於平時的數據。

環保局表示，初步可以排除是因為受到汙染，以現場狀況來看，應是受到近日基隆雨量較少，使得水位降低，又因為連日高溫影響，河中的水溫升高、導致水中溶氧量降低導致河魚大量暴斃。

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