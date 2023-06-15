2023第25屆台北電影節將於6月22日至7月8日熱鬧登場。今年台北電影節和文化部影視局一同推廣口述影像的放映活動，除了放映三部電影獎入圍作品《一家子兒咕咕叫》、《本日公休》、《罪後真相》的口述影像版，還特地邀請去年影展大使劉冠廷拍攝宣傳影片，他首次挑戰演出視障者角色，攜手林映唯突破障礙，共享電影之美。

伴隨技術日新月異，口述影像影片播放已有別於以往形式，視障者只要配戴耳機，就能無障礙地與一般觀眾一同欣賞電影。今年台北電影節特別增加「口述影像」專場，邀請視障朋友和影展觀眾一起欣賞電影。今日曝光最新宣傳片，由曾以《主管再見》榮獲金鐘獎電視電影獎的導演林亞佑操刀，描述了劉冠廷飾演的視覺障礙者和女友林映唯在日常生活中的默契相處，他們與一般情侶並無二致，一起做家事、一起逛賣場、一起躺草地談天，當然也包括「一起看電影」。

林映唯（圖左）、劉冠廷在口述影像宣傳影片中，呈現小情侶的日常。（台北電影節提供）

劉冠廷首次演出視障者角色，當天配戴一副特殊隱形眼鏡，僅能感受到光影和物件輪廓，他形容感覺就像「眼前被塗了一層薄薄的立可白」。為了更熟悉視障者的生活，他在休息時間也戴著隱形眼鏡，上下樓梯或移動都時會抓著林映唯的手，迅速培養出情侶感，劉冠廷分享：「少了視覺後，其他感官反而被打開，有一種開闊的感覺。」

導演林亞佑透露這次向視障協會老師請益，更深入了解口述影像製作，他表示，專業的口述影像會逐步建構電影畫面，讓觀影者跟隨故事前進並同步理解。他說：「協會和口述影像工作者會事先進行討論，並參考導演建議，在有限時間內，描述最重要的事件，做重點和脈絡取捨。」口述影像版需顧及聲音平衡，例如製作《黑的教育》口述版本時，導演柯震東本想親自配音，事先認真上課，最後因片中男聲太多，怕觀眾無法辨識，只能放棄。

林亞佑表示自己對《罪後真相》的口述影像版非常好奇，他解釋：「聽老師說懸疑片是最難呈現的類型，很多時候畫面只暗示到一點點，但轉化成語言對視障朋友來說就超級明顯，畫面可以曖昧，但講話不能曖昧，如何抓住描述要點是一門學問。」劉冠廷曾體驗過《消失的情人節》口述影像版，回憶道：「我們看似理所當然的事情，經由口述影像的提醒，會變得更清楚呈現！」極力推薦一般觀眾若有機會也可嘗試體驗看看。