演藝圈近期頻爆性騷、性侵MeToo風波，今(21)日最新事件是藝人炎亞綸衝受害者記者會現場道歉。粉專「不負責任評論」表示，綜觀各種聲明、記者會與處理，沒有看到一位能夠超越陳冠希，因為他沒有「矯情的聰明」。陳冠希當年的聲明毫不迴避這是他個人選擇拍攝，重點放在誠懇道歉，不玩時空切割、承認自己是爛人，用當即退出減少其他當事人的傷害。相較很多愛玩的男人而言，陳冠希那篇聲明稿簡直堪稱「紳士」。

不負責任評論提到，當年網路上突然出現一組私密照片，涉及28歲的陳冠希與當時27歲的鍾欣潼，雖然相關照片屬於電腦維修後的惡意流出，且是雙方合意拍攝，但由於明顯自拍的尺度，加上當時放蕩不羈的陳冠希導致多組不同女性的私密照片流出，陳冠希被社會集體撻伐，最後陳冠希親自開記者會長期退出演藝圈。畢竟即使當時陳冠希是合意拍攝照片、沒有揚言找黑社會要威逼所有受害女性，但他仍將自己逐出演藝圈。

「陳冠希那篇聲明稿為何至今仍值得尊敬？是因為他沒有矯情的聰明。」不負責任評論指出，陳冠希沒有避而不談那些應說而未說的事，把他者的感受放在自己之前。1.他不止談到私密影片是他人外洩，還開篇就毫不迴避這是「他個人選擇拍攝」––對，是陳冠希，我，沒錯，就是我。

2.他聲明稿不談私密影片如何「折磨他個人」，不談「他個人的努力」，而是把重點放在誠懇向每一位當事人道歉、當事人的家人。他珍視每一位「其他人」，甚至是感謝警方。

3.他不玩時空切割，承認過去的他是爛人，現在也是爛人，他提醒所有人，自己不會是「這個時代」年輕人的榜樣，自然也不可能是十大傑出青年了。

4.他給予事件一個終點，用自已退出，減少其他當事人的傷害，而不是大談自己「過去已經如何贖罪」，不是暢談今日之我如何「早已」否定昔日之我。

5.他很清楚自己在多位受害者的世界裡，已經是個屁，他沒有資格去再用「陪你走過一切傷痛」，去假裝這樣說就能「彌補一切」，難不成他還要為了「這一切」去約謝霆鋒飲茶嗎？

不負責任評論強調，其實當時陳冠希失去的機會比現在台灣檯面上出包的藝人其實代價多很多，當年陳冠希被譽為劉德華的接班人。更不要說陳冠希當時已經是開創華人潮流品牌的鼻祖，不僅比肩日本的藤元浩，是當時少數NIKE與Levis會聯名的華人潮流品牌，即便直到現在隨便搜一下網上的穿搭網紅，很多都必須承認受到陳冠希的影響。這也顯得他聲明稿裡當時起碼說出的那句「無限期退出演藝圈」是如何具有「含金量」。

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