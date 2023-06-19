MeToo風波燒到藝能界，知名主持人黃子佼被控強吻女子並拍攝裸照，他發布了3段影片自白後刪除，內容掃射到不少演藝圈大咖，引發熱議。有網友特別整理了懶人包，讓大家一次看懂事情的來龍去脈。其中較勁爆的是點名大小S等當年確實有吸毒嗑藥；吳宗憲男女關係混亂且欠錢不還，又點名陶姓女藝人當年打死不承認交往，賈姓女藝人明知道黃喜歡的是蔡燦得還倒追黃，突又分手消失；夏宇童明明在一起卻死不承認等。

粉專「請說人話」今(19日)發文整理了黃子佼3段影片的重點指出，第1段影片中，黃子佼指出母親出軌導致內心陰影，又受到日本成人片影響，感情路上也受過傷害。同時在第1段影片中黃子佼還提到，演藝圈除了性騷擾一事之外，還有更多事情讓他震驚。

黃子佼點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉吸毒嗑藥；吳宗憲男女關係混亂且欠錢不還；曾國城在古蹟中山堂抽菸喝酒；某位已婚女歌手與製作人亂搞；朋友出軌但形象仍不受影響；又點名姓「ㄊㄠˊ」的，當年打死不承認、姓「ㄐ一ㄚˇ」的明知道黃喜歡的是蔡燦得，還倒追黃，突然又分手消失；夏宇童明明在一起死不承認。他表示認識現任太太後已經改過自新，沒有對不起大家，也強調「每個人的傷痕不是只有性騷擾」。

而在第2段影片中，黃子佼則向妻女致歉，也感謝支持他的人們，他坦承自己早期是王八蛋，但身邊也有不少王八蛋，像是大小S。他感嘆人人都有秘密，難道「國師」唐綺陽就沒有祕密嗎？並且請求大家，幫他照顧他想照顧的人，似已預告了他將進行自我傷害行為。

此外，在第3段影片中，黃子佼強調妻女都還年輕，需要大家多幫忙，而自己性騷擾的行為確實活該，已經沒有機會重來。他也痛訴搧風點火的人，反問大家都很坦蕩嗎？

爆料曝光引發網友熱議「你幹嘛拖大家下水，又不是這些人逼你強吻別人」、「一點沒覺做錯，還怪媽媽。人設崩了」、「不要把性騷擾別人或是拍裸照這種事，去歸咎於因為家裡怎樣怎樣的」、「根本不是真心道歉，只是想拖更多人下水」、「不要想不開，希望他的好友快去找他！」

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