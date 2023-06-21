藝人炎亞綸遭抖音男神耀樂指控硬上、偷拍性愛影片，昨晚發聲道歉，網上反應兩極，今（21日）耀樂開記者會，炎亞綸突現身公開道歉，讓耀樂崩潰趴在桌上；而目前已有電視台和廣告商宣布撤換與炎亞綸合作，原定的十大傑出青年當選資格也遭撤銷，而近期與炎亞綸合作新歌的K6劉家凱也在IG宣布下架MV，讓外界驚愕。

K6劉家凱是蘇打綠的吉他手，近期他釋出新作品，邀來好友炎亞綸跨刀合作新歌，兩人的新單曲《活著沒什麼大不了》原訂今日上架，卻在不到18小時候從數位平台下架，MV也遭撤除，劉家凱社群平台與炎亞綸合作相關的貼文幾乎被刪除。

劉家凱說明與炎亞綸合作單曲下架原因。（圖／劉家凱Instagram）

對此劉家凱在Instagram限時動態回應：「回到創作初心，希望音樂作品焦點不致被模糊，所以與阿布的合作歌曲已下架（各平台時間不一），謝謝歌迷體諒，也希望所有經歷傷害的人，最終都能被治癒。」炎亞綸先前受邀與好友K6劉家凱一起合作新歌〈活著沒什麼大不了〉，原本預定在21日數位上架，但新歌、僅上架5天的MV皆分別約在今日傍晚於音樂平台、YouTube緊急下架。

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