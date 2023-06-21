▲基隆市長謝國樑（中）出席端午龍舟嘉年華開幕儀式，各隊選手集合準備出賽，一同參加者還有市議員何淑萍（右三）、海大校長許泰文（右四）、民政處長張淵翔（左三）、教育處長劉美蘭（左四）。（徐佑昇攝）

▲槍聲響起，第一梯次隊伍出發競賽。（徐佑昇攝）

▲民政處長張淵翔表示，民政處會努力發揚傳統民俗文化，這次端午的活動也有包含午時立蛋和其他適合小朋友參加的相關活動，也讓孩子能從民俗中學習成長。（徐佑昇攝）

▲市議員何淑萍表示，很感謝市長可以發揮愛心讓身障朋友也能參加這麼有意義的活動。（徐佑昇攝）

▲教育處長劉美蘭表示，為了符合CRPD身障者權利公約的潮流，本次活動特別增設了無障礙組，讓身障朋友也能一起體會龍舟競賽的樂趣。（徐佑昇攝）

睽違2年的「端午龍舟嘉年華會」21日在海洋大學小艇碼頭盛大登場，特別的是，今年龍舟趣味競賽增設全民歡樂組和無障礙組，活動還包含創意市集、水上樂園體驗及水域活動安全宣導，市長謝國樑市長出席開幕式並預祝大家旗開得勝。

基隆端午龍舟嘉年華 新增無障礙組讓身障朋友同樂

謝國樑指出，基隆的端午龍舟嘉年華，是全國少數在海上舉辦的龍舟競賽活動，為吸引更多隊伍參與，市府持續精進活動的內容，今年已有將近七百多名學子報名參與，比賽重視個族群的多元性，組別涵蓋有所有年齡層與身障族群，謝並祝福大家在運動流汗之際，都能順利取得理想成績。

海大校長許泰文表示，校方樂見與市府舉辦龍舟嘉年華活動，基隆有很優質的小艇碼頭，及優美的海岸景致，海大將與基隆市政府持續努力，讓大家能參與更多水域相關活動，並感受基隆山海景色魅力。

教育處長劉美蘭表示，為了符合CRPD身障者權利公約的潮流，本次活動特別增設了無障礙組，讓身障朋友也能一起體會龍舟競賽的樂趣。他們以往可能都只是運動場上的啦啦隊，但教育處會努力讓他們也能展現自我的實力。

民政處長張淵翔表示，民政處會努力發揚傳統民俗文化，像這次端午的活動也有包含午時立蛋和其他適合小朋友參加的相關活動，也讓孩子能從民俗中學習成長。市議員何淑萍則表示，很感謝市長可以發揮愛心讓身障朋友也能參加這麼有意義的活動。

教育處表示，今年龍舟趣味競賽報名隊伍計有國小組5隊、國中組8隊、高中組6隊、無障礙學校組2隊、無障礙社會人士組5隊及全民歡樂組3隊，共計29 隊參與盛會，鼓勵大家參加划槳運動，實現「普特融合‧老少共學」教育理想。

除了大型龍舟趣味競賽之外，現場還邀請基隆市餐車協會在岸邊舉辦創意市集，而海大也辦理水域活動安全宣導，提醒大家戲水時應注意安全，並安排水上樂園體驗，鼓勵大家親海同樂，增添端午過節的趣味。