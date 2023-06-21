抖音男神耀樂今（21日）出面控訴炎亞綸在他未成年時偷拍不雅影片，即便炎亞綸無預警現身記者會鞠躬道歉，仍受負面新聞影響，他預定下半年將主持公視新節目，公視也緊急切割，回應：「先終止合作關係。」

炎亞綸原本計劃今年下半年，將主持公視政治類談話性節目《哈囉！你給問嗎？》，並搭配視網膜一同擔任主持人，外傳已正式進棚錄影，隨著炎亞綸的醜聞風波，公視表示：「公視與炎亞綸先生近期的合作，僅在樣帶階段，先終止合作關係。」

而他主持的《嗨！營業中2》是否會有影響，製作單位目前還未做出回應。

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