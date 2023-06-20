串流平台Spotify決定不再與哈利王子和梅根（Meghan Markle）繼續製播播客節目「原型」（Archetypes）。

英國哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）繼爆出簽約金超過6億台幣的播客節目「原型」（Archetypes）未達集數標準、而與串流平台Spotify拆夥後，消息人士再爆料，原型其中幾集根本不是梅根本人親自對受訪來賓進行訪談，而是由團隊員工代勞，後續再將她的聲音剪輯進去。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，專門報導播客相關消息的媒體「Podnews」19日指出，多名消息人士透露，訪談性播客節目「原型」中有幾集並不是梅根本人親自對嘉賓進行訪問，而是由團隊員工所進行，梅根後續再錄製提問，並將她的聲音及提問剪輯進節目中。

Meghan Markle is accused of FAKING interviews for axed Spotify podcast: Industry sources claim the Duchess got staff to do chats with Archetypes guests then had audio of her voice edited in to the final episodes. Really!? https://t.co/HcTQ9Qlmal — 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) June 20, 2023

其實這也不是梅根頭一次傳出「原型」節目「造假」的消息，去（2022）年8月，作為節目嘉賓的紐約記者亞蘿（Allison Yarrow）在Instagram個人帳號的發文，似乎就透露了她沒有親自被梅根訪問，她在貼文中感謝節目製作人薩法菲（Farrah Safarfi），稱讚對方是「超棒的訪談者」，當時引發外界質疑梅根沒有親自訪問每一位嘉賓。

「原型」是哈梅夫婦與Spotify合作製播的訪談性播客節目，由梅根主持，邀集名人、歷史學者、專家等探討外界對女性的刻板印象議題，節目於2022年8月23日首度於Spotify上架，受訪名人包括美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）、流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、女星賈米勒賈彌爾（Jameela Jamil）等，目前已知，小威廉絲、賈米勒賈彌爾等都是由梅根親自訪問，

外傳哈梅夫婦是在2020年底與Spotify簽下2000萬美元（約新台幣6.17億元）合約製播節目，不過《華爾街日報》（Wall Street Journal）上周引述消息人士報導，由於這對夫婦產量未達標，導致Spotify決定不再續約，因此「原型」確定不會在Spotify推出第二季，夫妻倆可能也無法拿到完整合約金。「原型」第一季共有12集。