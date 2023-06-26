在24日上午中國大陸解放軍派出殲10、殲16等各型機19架次擾台，其中有8架次越過台海中線並抵近24浬線。對此，中天《盧秀芳辣晚報》26日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「解放軍機逼近我國24海浬線」是否有感，許多人一面倒，認為「就一樣習慣了，大家都沒那麼怕」、「覺得戰爭很遙遠」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》26日由「辮子妹」進行街訪，對於解放軍機逼近我國24海浬線，許多民眾紛紛認為「覺得跟我無關」、「就一樣習慣了，大家都沒那麼怕」、「沒有感覺」、「不會慌啊，一直在發生」、「期待明年新總統處理這個問題」、「他們要打早就打來了吧」、「覺得戰爭很遙遠」、「能怎樣，也無能為力啊」、「太常來了，大家已經有點麻木，我看到這個新聞已經不會有什麼感覺了」。

但也有少部分民眾認為，「真的發生戰爭，也只能聽天由命」、「我們實際上也沒什麼決策的權利，假設國家今天要打仗好了，我們可能就是幫軍人煮飯」、「他們敢過來我們就要敢打」、「可能我爸媽那個年代就會比較關注這些事情，但年輕人就比較沒有危機意識，比較不會在意」。