民眾黨主席柯文哲今天接受《POP撞新聞》專訪時，透露自己訪日期間，晚上還與日方到Club「二次會」，席間日方直接坦言，「CPTPP11個（成員國）都通過不可能」，日方勸說不如可以先談的，一個一個先解決。

柯文哲最近因為服貿重啟與否的立場遭到藍綠圍攻，談到經貿談判他突然爆料這段訪日行程，說自己在日本不止白天行程，晚上還要繼續到Club，「領帶拿掉、西裝拿掉、酒打開繼續談」，日議員直言CPTPP不可能，勸我們能談的一個一個先解決掉。

對於服貿立場，他指出，台灣對中國大陸出超1000億美金，是台灣重要的經濟對象，他也抱怨美國老是要台灣加入區域安全組織，不讓台灣加入區域經濟組織，台灣出口ICT可以不用稅，但其他產品都要稅，所以產業往ICT集中，然後其他產品則是靠ECFA早收清單免稅往中國大陸出口。

柯文哲認為，美國現在也在改變國家策略，不是要跟中國「脫鉤」，而是要「降低風險」，同樣台灣也應該如此思考，美國都做不到了，我們就不該勉強去做，要面對現實不可以當義和團。對於被罵今昔態度不一，柯文哲說，他認為兩岸談判要有標準程序，要有個規範，不是不跟對岸來往。

柯文哲反嗆民進黨主席賴清德，要不要停ECFA？蔡英文總統過去也跟前總統馬英九為此辯論過，當了總統7年也沒把ECFA停掉，他批評賴清德口號喊太多，還諷刺賴清德「當醫生時間太短」，像他這種醫生當久的，就要面對臨床問題，都要務實面對，思考邏輯不太一樣。