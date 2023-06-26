大溪區長陳聖義在座談會中報告今年大溪區內各項重要建設與工程進度。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政說，市府重視里長的建議，今辦理大溪第2輪座談會，各局處代表踴躍出席，慎重對待基層需求。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政近來展開訪視基層行動，第3站今前往大溪區，率領各局處人員與大溪區公所和在地里長進行座談。張表示，為讓市政接地氣，需先瞭解里長需求，一步步滿足地方需求。大溪區長陳聖義也報告今年區內重要建設，喊話會落實市長熱忱、能力、效率、操守及領導風範的施政理念，打造幸福宜居的大溪。

張善政表示，為讓市府更接地氣，首先需要瞭解最接地氣的里長需求，並一步步落實、充分滿足，而為了更符合地方需求，今年市府在各區辦理2輪基層座談會，第一輪由副市長或秘書長主持，先記錄地方意見，市府針對可行性評估準備後，再提出方案或說明。

第二輪座談會則由張善政親自主持，向地方報告市府計畫、處理方案或執行情況等，里長在現場也可提出新議題，市府人員會盡可能回復，若因時間問題回答不夠完整，事後將提供書面報告回應。

張善政說，市府重視里長的建議，今辦理大溪第2輪座談會，各局處代表踴躍出席，慎重對待基層需求，希望2輪式基層座談機制能更符合地方需求，讓市府施政更接地氣，若辦理成效良好，未來將依此模式繼續進行。

陳聖義說明今年區內重要民生建設，包括民眾關心的市民活動中心、長者關懷據點、老舊校舍拆除重建、社會住宅興建、交通改善計畫、休憩場域建設、打造旅遊亮點、再造歷史現場計畫、休閒農業發展與大型地方文化節慶活動等進度。

陳聖義表示，4月首次座談各里長提出26件提案，解除追蹤9案、自行追蹤13案、繼續追蹤4案，已完成22案，完成率84.6％。今座談會，張善政與各局處代表分別針對里長提出的撒烏瓦知部落申請接水證明、中庄吊橋設流動廁所、大嵙崁清淤輸送系統施工設置人員車道管制等案詳細討論。

陳聖義說，區公所是與民眾接觸最頻繁的基層機關，區政業務更是市政的延伸，未來會落實市長熱忱、能力、效率、操守及領導風範的施政理念，把市民最在乎的事，用最有效率的方式做好，打造宜居幸福的大溪。