台中疑似發生虐狗事件，有民眾在社群網站IG上發文表示，8月6日下午4點多經過捷運大慶站，看到一隻黑狗躺在斜坡上，走近一看卻發現黑狗附近都是血，疑似被人惡意砍傷，希望找出傷害狗的人。台中市動保處指出，該黑狗急救3天後已於8月8日死亡，後續將送台大解剖，釐清死因。

該民眾發文指出，希望藉由這篇文章找到對虐待黑狗的人，黑狗當下的狀態不像是被車禍輾過，像是被人拿刀惡意砍下半邊臉。動保處指出，8月6日下午4點半左右，接獲民眾通報在台中捷運大慶站無障礙空間斜坡上有一黑犬臉部受傷昏倒，即派動物急難救助醫院前往救援，另，1999也於下午5點左右接獲通報進行派工。

動保處說明，該犬隻經帶回動物醫院初步可見似車禍撞擊，造成頭、耳及臉部大面積皮肉撕裂傷，自左耳延伸至吻部，深及肌肉層，因皮膚及肌肉喪失無法縫合，並伴隨失溫及大出血，獸醫師立即給予麻醉，進行傷部清創及包紮止血，術後給予輸液及其他支持藥物並保溫等醫療處置，經治療3天後犬隻仍於8月8日死亡。

動保處強調，犬隻遺體後續將送台灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所進行解剖檢驗，了解造成犬隻傷害的真實原因，目前也與警察單位橫向聯繫，若查有行為人故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條第1項第1款規定最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

動保處表示，因未掃到晶片，因此在動保處官網放上照片供飼主辨認，為符合相關法規，照片均有經過處理，避免有散布不當內容及血腥圖片之虞，非如網路所述無醫療處置及開放民眾認領養。