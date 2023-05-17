小甜甜（張可昀）與小13歲前夫宋晉賢於三月正式簽字離婚，日前宋晉賢在社群發文指控小甜甜疑似虐狗，沒多久後小甜甜也出面澄清，並指控對方造假，事後小甜甜雖發文道歉坦承說謊，不過面對多項指控的宋晉賢也決定向小甜甜提告。

宋晉賢8日突在社群曬出與小甜甜的對話紀錄及狗狗受傷的影片，指控小甜甜疑似虐狗，而小甜甜也在一天內四度在臉書發文否認，更指控對方造假，甚至表示對方影片中的並不是自己的狗「茼蒿」，對此，宋晉賢再度發文指控小甜甜謊話連篇「連狗不是妳的都說的出來」，並出示所有對話內容、影片，「我累了，都在這，大家自己看吧～到底是誰說謊，一目瞭然！還是需要找資訊警察確認是否真實，都好！都來！」

然而，根據《鏡週刊》報導，遭到小甜甜情緒勒索還被指控造假的宋晉賢，最後忍無可忍於10日傍晚在兩位友人的陪同下，前往萬華分局報警，對小甜甜提出妨害名譽的告訴，友人透露，宋晉賢報案時雖然表面上看起來很平靜，但是過程相當不安，最後在警察有技巧的引導之下，才能慢慢把過程說清楚。

此外，宋晉賢提到，自己原本從未與小甜甜主動聯絡，反而是小甜甜陸續以搬家、希望要求幫忙整理家裡及感冒幫忙送藥等理由聯繫他，起初自己都不敢理她，直到這次小甜甜告知他狗受傷了，並且試圖用各種話術引他出面，眼見是一條生命的前提下，覺得不能放任不管，才會答應幫忙。