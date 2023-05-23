一向形象優質的男神賀軍翔，近日遭到台灣狗仔葛斯齊爆料，在酒店幫好友張勛傑慶生時，喝太多後和酒店小姐舌吻，還對張勛傑動粗，形象因此大傷，賀軍翔沉寂2天後發律師聲明，表示並未做踰矩的行為，正進行相關法律程序，對此，葛斯齊也回應了。

賀軍翔今（23日）發聲明，強調沒有與任何第三人有踰矩行為，他已經委託律師進行相關法律程序，希望藉此聲明制止傳聞，勿再以訛傳訛。對此，葛斯齊回應，「確實，原本是一場單純慶生，我也不想再造成人家困擾，原本開開心心的事情被一場直播搞成這樣，其實多少我也有些不好意思，對於我直播結束，爆料人事後看到新聞，也向我主動表示當天喝多了，向我說了什麼也不知道，現在的我也很無語」。

他也表示「我尊重賀軍翔先生的法律權益，我會虛心面對，謝謝指教！一切交給司法處理，既然都要走法律，那我就不好再多做什麼回應了」。葛斯齊日前點名賀軍翔在酒店幫好友張勛傑慶生時，因喝太多後和酒店妹3度舌吻，還對好友張勛傑動手，嗆聲「沒錢的人就好好做事就對了」，葛斯齊更強調手上握有錄音證據。