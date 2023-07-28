動保處建議，飼主勿一次購滿大量飼料囤積，應存放於乾燥陰涼通風處，避免日曬、潮濕環境，以減少飼料發黴。（新北市動保處提供）

世界衛生組織將7月28日訂為世界肝炎日，不論是人類或毛小孩都應慎防病毒性肝炎侵襲。新北市動保處表示，傳染性犬肝炎常見臨床症狀呈現藍眼症及輕微發燒、膜充血到嚴重抑鬱、白血球嚴重減少和凝血異常等，飼主記得攜帶毛小孩施打預防傳染性犬肝炎疫苗，避免毛小孩健康受損。

農委會統計，去年台灣家犬登記數達140萬隻，很多人類慢性疾病，同樣會發生在毛小孩身上。

瑞芳動物之家站長王嚴緖獸醫師表示，傳染性犬肝炎為世界性疾病，是犬隻常見的傳染性疾病，幼犬死亡率極高，由犬腺病毒1型所引起，藉由食入受感染犬隻尿液、糞便或唾液中病毒而感染。

王嚴緖指出，該病毒會攻擊血管內壁、肝、腎、脾和肺造成這些器官受損外，偶爾可見康復後犬隻，因免疫反應形成的免疫複合物，導致長期腎損傷和眼睛角膜混濁，呈現藍眼的特異性反應。康復後犬隻在尿液中還可持續排出病毒至少6個月。

動保處表示，台灣環境高溫高濕，提供黴菌適合生長環境，飼料若受潮發黴會產生黃麴毒素，也會造毛寶貝肝臟細胞受損，飼主勿一次購滿大量飼料囤積，應存放於乾燥陰涼通風處，避免日曬、潮濕環境，以減少飼料發黴，誘發動物肝臟疾病風險。

動保處說，定期為毛小孩做健康檢查，及早發現疾病早治療，所謂「預防勝於治療」，除了避免毛小孩的生病，也可大幅降低飼養成本支出。