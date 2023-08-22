湧德電子今天下午舉行法說會，湧德以提供乙太網路解決方案為主，主力產品為整合型RJ45連接器，公司透過高自動化生產以及即時生產(JIT)方式，亦擁有其他領域的產品，如線材、音箱、矽膠、其他電子配件等，電子產業受到地緣政治、通膨升息等因素影響需求不振，湧德今年上半年稅後盈餘1.88億元，年減7%，每股盈餘為2.44元，累計前7月合併營收為36.71億元，年減4.88%。

展望下半年，湧德表示，一般電子產業的旺季是第3季，之前預期會好，但目前除美國基建工程是比較可以看得到，其餘AI伺服器或是浸沒式解決方案這些新產品都還沒有看到需求，現在看起來，第3季不樂觀，第4季更是看不到，下半年不容易比上半年好，不過，我們現在的接單能力跟以前有差別，以前需要時間較長，現在可以很短，加上自動化產線讓我們產品品質比較穩定，如果競爭對手交不出來，單子就會到我們這裡，因此雖然大市場需求沒有增加，我們的市佔會增加，所以營收不會掉很多。

在毛利率方面，湧德表示，目前我們毛利率多維持在20%，受到地緣政治、俄烏戰爭、人工費在漲、原材料價格卻沒有下來，外在環境不利因素太多，不容易有大突破。

為因應供應鏈移轉，湧德去年於越南購置土地，現在進行環評中，預估新廠將於明年底完成，湧德亦已租借臨時廠房，預計第3季底到第4季可以正式量產。