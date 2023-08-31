你平時喜歡閱讀嗎？有多久沒有空出一段時間，坐下來好好讀完一本書了呢？忙碌之餘，不妨在閒暇時刻為自己選一本好書沉澱心靈。若是想開始培養閱讀習慣卻又不知道該如何入門，就來看看《DailyView網路溫度計》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，使用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查出的「暢銷好書」排行榜吧！相信在浩瀚書海中，一定能找到一本你的命定之書！

最新暢銷好書排行榜！這些人氣作品別錯過

近三個月的前三名暢銷好書分別為角子的「告別時間套書」（《你會坦然面對，每一場告別》+《時間，才是最後的答案》）、Chris Mille的《晶片戰爭》以及赤坂明和横槍萌果所作的人氣漫畫《我推的孩子》。這三部作品在6、7月時也都曾出現在暢銷好書排行榜的前幾名中，除了這些長期霸榜的人氣作品外，最近還有哪些值得一讀的好書呢？一起來看看吧！

NO. 5 《一歷百憂解1：上癮臺灣史》

作者：李文成

繪者：阿瑞 rayliugogo

出版社：三采文化

由歷史教師李文成開設的Podcast節目「一歷百憂解」中分享了各式各樣的歷史故事，知識含量高又有趣的內容吸引許多聽眾，常駐Apple Podcast熱門排行榜。《一歷百憂解1：上癮臺灣史》將Podcast中的內容化為實體，以歷史連結時事，透過歷史探討現代議題。

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/01~2023/08/29）

▲《一歷百憂解1：上癮臺灣史》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第5名。

富含深度的內容，得網友的好評，再加上Podcast節目本身的熱度，讓這本書登上了近期的暢銷好書排行榜，「知識攝取很便利的一本臺灣史課外讀物，且取材不那麼老哏」、「作者在每個章節附上了精心設計的小檔案，幫助讀者更容易學習理解和掌握知識重點」、「年輕的作者擅長連結時事，自然也使用最潮的語彙，採輕鬆的對話」。

NO. 9 《我還能再看到幾次滿月？》（ぼくはあと何回、満月を見るだそう）

作者：坂本龍一

譯者：謝仲庭、謝仲其

出版社：麥田出版

日本音樂大師坂本龍一於今年（2023）3月逝世，為無數知名電影配樂的他，留下了許多震撼人心的的作品。《我還能再看到幾次滿月？》為坂本龍一在人生中的最後時光中留下的自傳作品，全書以音樂串起他近十餘年的人生經歷，帶領讀者進入細膩的內心世界，看見坂本龍一在生命最終所見的風景。

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/01~2023/08/29）

▲《我還能再看到幾次滿月？》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第9名。

該書出版後，也在華山1914文化創意產業園區舉辦了特陳展，除了書本中的內容外對還展出了書中未收錄的照片，帶領讀者一同回顧這位傳奇音樂大師的一生，「很喜歡坂本龍一的音樂」、「坂本龍一能做出這些永恆音樂，讀這本回憶就知道了」。

NO. 10 《躲在蚊子後面的大象》（In jeder Mücke steckt ein Elefant: Warum wir uns nicht grundlos über Kleinigkeiten aufregen）

作者：Ernstfried Hanisch、Eva Wunderer

譯者：不言

繪者：Dinner Illustration

出版社：平安文化

由德國心理學博士Ernstfried Hanisch和心理學家Eva Wunderer合著的《躲在蚊子後面的大象》，透過簡單有趣的比喻和小故事，引導大家去留意、思考生活中各種細微的深層情緒，讓人探索內心世界，藉此更認識每種情緒的成因，也更加了解自己。

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/01~2023/08/29）

▲《躲在蚊子後面的大象》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第10名。

任何情緒激動都其來有自，這本書帶人看見蚊子般細小的情緒背後所潛藏的大象，讓人更知道如何處理每一種心情，「很喜歡這本書的解析，自己在生活中也常會發生一些委屈的事情，有時候一些小事真的很容易引發強烈的情緒，我還以為是自己太情緒化」、「在近年來的心理學書當中算是比較特別的主題」、「內容豐富深入，透過書中的各紹表格可以幫助釐清自己的心理」。

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