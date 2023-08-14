澳洲媒體今天報導，馬來西亞航空MH122班機今天從澳洲雪梨飛往馬來西亞首都吉隆坡，機上一名乘客拿著背包揚言炸毀飛機，該班機於是在起飛2小時後返抵雪梨機場。

美聯社引述澳洲9號電視台（Nine News）報導，馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH122班機今天在雪梨當地時間下午1時40分起飛，展開飛往吉隆坡的8個小時航程，卻在2個小時後降落在雪梨機場跑道。

9號電視台報導，某位據稱該班機上的乘客在社群網站發文表示，機上一人正在「威脅機組人員和乘客」。

貼文表示，一名乘客拿著背包揚言「炸毀飛機」。貼文還說，機組人員已經檢查了背包，未發現爆裂物。

澳洲聯邦警署發表聲明說，警方當時接獲「緊急事件」通報，前往機場待命。不過，警方並未提供其他細節。

9號電視台報導，數小時後，馬航班機降落在跑道末端，一旁早已有緊急救護車輛待命。

雪梨機場在聲明中表示，機場當局支援「緊急單位處理一起事件」，「處理班機的起降」。

9號電視台報導，由於一名機上乘客鬧事，導致飛往馬來西亞的班機折返，雪梨機場因而出現班機延誤情況。

馬航一名發言人表示：「為了安全起見，機上指揮官決定折返雪梨…機上194名乘客和5名機組人員於當地時間3時47分安全降落。」