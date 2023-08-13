2018年間，前陸軍金門防衛指揮部林姓少將參謀長，涉嫌將價值7990元的公用洗衣機寄回台南家中使用，為掩飾犯行，事後買了同款洗衣機放回營區，更於案件爆發後，請託友人協助圓謊，犯後更毫無悔意，金門地院日前依貪汙治罪條例之侵占公用財物罪，判處他有期徒刑拾12年、褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，2017年12月，金防部後勤處將為官兵採購10台洗衣機，每台價值7990元，林姓少將指示將其中1台洗衣機置放在其參謀長辦公室，待鄭姓副參謀長自台灣返回金門後，再交予其使用。

鄭姓副參謀長稱暫無更換洗衣機意願後，林姓少將便指示駕駛兵將洗衣機暫置在他辦公室庫房內，2018年1月4日，林姓少將將洗衣機寄送至其台南住處，供妻子使用。因將洗衣機寄回台灣事情傳開，為遮掩犯行，同年6月，他自費8000元要下屬買同款洗衣機運回營區，並叮囑別被部隊的人發現。

2019年10月新聞爆出後，林姓少將將寄回台南的洗衣機再運回金門，放置於不知情的友人工務所，並請託友人出具「洗衣機存放證明書」，註明該台洗衣機是「1年多前」交予對方使用，試圖掩飾其侵占洗衣機犯行，但最後仍紙包不住火。

法官審酌林姓少將貪汙所得為5萬元以下，雖於犯後屢屢故作與實情不符之答辯，並有掩飾、協請他人圓謊，且須待查得明確事證後方願就該部分坦承之情，但難認林姓少將侵占洗衣機當下之情節重大，因此仍依法條規定減輕其刑。

法官痛批，林姓少將參謀長地位尊崇，卻仍侵占7990元的公用洗衣機，並於犯後為掩飾犯行而故意購買相同型號洗衣機魚目混珠，更於案件爆發後，請託友人協助圓謊，且自始均無悔意，依侵占公用財物罪，判處他有期徒刑12年、褫奪公權3年，全案仍可上訴。