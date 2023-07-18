疾病管制署副署長羅一鈞受到不少女粉絲喜愛，又被封為「國民女婿」，奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金表示，羅一鈞今下台南到他任職的醫療院所演講被問到，新冠疫情沒時間洗衣服的問題是否有改善？羅一鈞透露，父親已買「洗脫烘」三合一的洗衣機解決，陳志金聽了忍不住笑說「想要幫忙洗衣服的女網友，可以解散了。」

陳志金今（18）日於個人臉書粉專指出，羅一鈞今到台南奇美醫院演講提到，過去因新冠疫情繁忙，導致沒時間洗衣服，父親從新聞報導得知消息後，立刻買了一台「洗脫烘」三合一的洗衣機，這令陳志金忍不住向女網友喊話，「想要幫忙洗衣服的各位，可以解散了。」

貼文曝光，一名女網友崩潰說，「千錯萬錯都是羅爸爸的錯，一台洗脫烘拆散多少姻緣」，但也有不少女網友自願幫忙丟衣、曬衣、摺衣等工作，「我可以幫忙按按鍵」、「總要有人折衣服吧」、「要有人放進機器和按機器吧」、「那我幫他脫衣服可以吧？」、「我可以幫忙放進洗衣機、倒洗衣精、按按鍵、熨衣服、摺衣服」、「還有襯衫需要熨燙啊」。

去年4月本土疫情嚴峻，時任衛福部長陳時中表示，羅一鈞在晚上11時40分突提出請假要求，必須回家洗衣服，不然沒有衣服可穿了，讓陳時中感到不捨准假，消息一出讓不少女粉絲搶著要替羅一鈞洗衣服。